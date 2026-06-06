Sanità itinerante l' Asp lancia Le vie della prevenzione | screening gratuiti e camper in giro per Palermo
L'Asp di Palermo ha avviato il progetto “Le vie della prevenzione”, una sanità itinerante che prevede lo svolgimento di screening gratuiti attraverso camper in diverse zone della città. Questo nuovo formato nasce dall’esperienza degli open day dedicati alla prevenzione e mira a portare i servizi sanitari direttamente nelle aree più accessibili ai cittadini. La presenza dei camper consente di effettuare controlli e screening senza che le persone debbano recarsi in strutture fisse.
La prevenzione cambia strada e va incontro ai cittadini. Nascono “Le vie della prevenzione”, il nuovo format dell’Asp di Palermo che raccoglie e rilancia l’esperienza degli open day della prevenzione trasformandola in un modello stabile di sanità itinerante, capace di raggiungere le persone nei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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