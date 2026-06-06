Sanità digitale al vertice Telecontrollo dei pazienti progetto tra i migliori d’Italia

L’azienda Usl è arrivata in finale a un riconoscimento del Politecnico di Milano con un progetto di telecontrollo dei pazienti a domicilio. L’iniziativa mira a fornire cure direttamente nelle case dei pazienti utilizzando tecnologie digitali. Il progetto è tra i migliori in Italia nel settore della sanità digitale.

Portare le cure direttamente a casa del paziente, grazie alla tecnologia. Con questa idea l’azienda Usl è arrivata in finale al prestigioso riconoscimento del Politecnico di Milano. Un importante traguardo nazionale per la sanità del nostro territorio. Il progetto ‘Telecontrollo multiparametrico territoriale per pazienti cronici complessi’ dell’Ausl è risultato infatti tra i finalisti del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026. Coordinato dalla direttrice dell’innovazione digitale dell’Ausl Anna Rita Pettinato e sviluppato grazie a un gruppo di lavoro multidisciplinare, il progetto punta a fornire una risposta concreta e più comoda a chi soffre di malattie croniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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