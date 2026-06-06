San Siro | nuova passeggiata a 55 metri sul tetto del Meazza
È stata inaugurata una passeggiata sul tetto dello stadio di San Siro, con un percorso sospeso a 55 metri di altezza. La passeggiata si svolge su un ponte di vetro che permette di camminare sopra lo stadio. È disponibile un pacchetto che include l'accesso alla Skywalk e al museo dello stadio. Il prezzo del pacchetto non è stato specificato.
? Domande chiave? In Breve San Siro si apre al cielo con il nuovo San Siro Skywalk tra architettura e turismo. La società M-I Stadio srl ha lanciato il San Siro Skywalk, una passeggiata in quota a 55 metri da terra che trasforma il vecchio Meazza in un’attrazione turistica di alto profilo. Il nuovo prodotto commerciale, disponibile da marzo fino al mese di ottobre, permette di esplorare le sommità della struttura attraverso un percorso che unisce l’esperienza del monumento storico alla vista panoramica sulla città di Milano. L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte vitalità per lo stadio, che il 19 settembre compirà esattamente 100 anni. Oltre alla recente inaugurazione delle cerimonie per le Olimpiadi invernali lo scorso 6 febbraio, il Meazza ha già testimoniato eventi di rilievo come il 21° scudetto dell’Inter e si prepara a ospitare ben 19 concerti durante la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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