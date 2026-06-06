San Siro | nuova passeggiata a 55 metri sul tetto del Meazza

Notizia in breve

È stata inaugurata una passeggiata sul tetto dello stadio di San Siro, con un percorso sospeso a 55 metri di altezza. La passeggiata si svolge su un ponte di vetro che permette di camminare sopra lo stadio. È disponibile un pacchetto che include l'accesso alla Skywalk e al museo dello stadio. Il prezzo del pacchetto non è stato specificato.