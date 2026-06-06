San Severo sindaca denuncia ‘richieste sessuali’ | i consiglieri la sfiduciano

La sindaca di San Severo ha denunciato di aver ricevuto richieste sessuali da parte di alcuni consiglieri comunali. In risposta, il consiglio comunale ha avviato una mozione di sfiducia nei confronti della prima cittadina. La presidente del consiglio comunale ha dichiarato che la decisione di sfiduciarla è stata presa con sofferenza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui passaggi successivi della procedura.

La sindaca di San Severo, Lidya Colangelo, aveva denunciato in consiglio comunale di avere subito “richieste che nulla hanno a che vedere con la politica ma che riguardano la mia sfera femminile e sessuale” e poi di avere subito quasi “un sequestro di persona” da un suo assessore che aveva chiuso la porta della sua stanza togliendo la chiave. L’assessore, Gigi Marino, che si era già dimesso, l’ha querelata. Nella stessa seduta, la sindaca aveva accusato l’assessore Marino, di avere in un’occasione “sottratto le chiavi della sua stanza” e facendo riferimento ad “un sequestro di persona” La crisi dell’amministrazione affonda le radici in... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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San Severo: 13 consiglieri dimessi dopo le accuse della sindacaA San Severo, 13 consiglieri hanno presentato le dimissioni in seguito alle accuse rivolte dalla sindaca.

Temi più discussi: La sindaca Lidya Colangelo denuncia pressioni sessuali, a San Severo cade l’amministrazione; La sindaca denuncia 'richieste sessuali', i consiglieri la sfiduciano; San Severo, presunti ricatti a sfondo sessuale e pressioni al sindaco: Denunci nelle sedi competenti; Sindaca di San Severo Lidya Colangelo denuncia richieste sessuali, caos e dimissioni in Consiglio.

La sindaca denuncia 'richieste sessuali', i consiglieri la sfiduciano. Dopo mesi di fibrillazioni cade l'amministrazione a San Severo, in Puglia #ANSA x.com

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