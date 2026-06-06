Oggi e domani nel centro storico di Correggio tornano gli eventi della fiera di San Quirino, quest’anno proposta con una veste rinnovata e col titolo "San Quirino sotto le stelle". Il cuore della manifestazione sarà infatti concentrato soprattutto nelle ore serali, con la Fiera e Fricandò pensati per vivere piazze, corsi, cortili e luoghi della città nel momento più suggestivo della giornata, tra spettacoli, mercati, gastronomia, musica e occasioni di incontro. Al centro del programma resta Fricandò, il festival degli artisti di strada e dell’ingegno, giunto alla 21ª edizione, che anima corso Mazzini stasera dalle 18 alle 24 e domani dalle 18 alle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Quirino ci regala Fricandò. Le strade si riempiono di artisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Discarica, le barricate del comitato: "Solidarietà? Ci riempiono di rifiuti"Il comitato AmbienteVivo di San Costanzo ha messo in atto barricate per protestare contro le decisioni prese durante l’ultima riunione dei sindaci...

Leggi anche: Le Muse Orfane propongono a San Quirino lo spettacolo "Echi dal cotonificio"