San Pietro in Camerellis record di firme per don Francesco Quaranta | Non venga mandato via
La comunità di San Pietro in Camerellis ha raccolto oltre 2.000 firme in una petizione per chiedere che don Francesco Quaranta continui a essere parroco. La richiesta è stata consegnata alla diocesi, che deve decidere sul futuro del sacerdote. La petizione sottolinea il sostegno dei fedeli alla figura di don Quaranta, che da anni guida la parrocchia. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dall’ente ecclesiastico.
La comunità parrocchiale di San Pietro in Camerellis si mobilita per chiedere la permanenza di don Francesco Quaranta alla guida della parrocchia. In vista del trasferimento del sacerdote, previsto dal prossimo mese di settembre - anche se non ancora ufficializzato dall’arcivescovo Andrea. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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