Un murale dedicato agli Invincibili del Toro è stato realizzato a San Mauro, trasformando un muretto di Piazza Europa in un’opera di arte urbana. Non sono stati ancora definiti i dettagli sulla gestione dei lavori di pittura e su come l’intervento modificherà l’aspetto della piazza. La realizzazione del murale si inserisce in un progetto di valorizzazione attraverso l’arte pubblica. Restano da chiarire le modalità di intervento e le tempistiche di completamento.

Come cambierà il volto di Piazza Europa dopo questo intervento?. Chi gestirà i lavori di pittura sul muretto di San Mauro?. Quali elementi fisici verranno aggiunti oltre ai murales artistici?. Come si collegherà questo spazio al percorso della memoria di Superga?.? In Breve Inizio lavori pittura muretto Piazza Europa sabato 06 giugno 2026. Inaugurazione ufficiale e targa prevista per domenica 14 giugno. Go Art Factory gestisce opere murales e installazioni fisiche. Rocco Del Sonno coordina il progetto per il Toro Club. Largo Grande Torino a San Mauro: l’arte urbana trasforma la terrazza di Piazza Europa. Gli artisti inizieranno a dipingere il muretto grigio della terrazza di Piazza Europa questo sabato 06 giugno 2026 per dare vita a largo Grande Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Mauro: murales e arte urbana celebrano gli Invincibili del Toro

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Mauro Bernat: El Espinar es infancia; volver y ver mis murales es un orgullo enorme

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È stato un piacere partecipare a un evento alla Ca’ Foscari di Venezia, dove ho avuto l'opportunità di parlare dell'Iran in un panel con esperti qualificati e preparati. Ringrazio il pubblico, molto attento e generoso nell'ascolto e nelle domande interessanti. Vene x.com