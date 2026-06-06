Un uomo ha salvato un 63enne trascinato dalla corrente dell’Adda durante la notte, rischiando di annegare. Dopo aver tolto stivali, cintura e giubbotto, si è immerso nel fiume per portarlo in salvo. Per questo gesto è stato premiato con una medaglia di bronzo.

L’acqua gelida, la corrente forte, il buio della notte. Avrebbe potuto annegare anche lui, ma quando ha scorto un 63enne trascinato via dall’Adda, si è tolto stivaloni, cintura e giubbotto e si è tuffato nel fiume. Per quel gesto compiuto nella notte tra il 7 e l’8 novembre 2022, al vicebrigadiere Massimiliano Galbusera, in servizio al Radiomobile di Lecco, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile. "Grande esempio di prontezza e non comune senso del dovere", è la motivazione della medaglia che gli è stata appuntata al petto ieri, durante la festa per il 212° dell’Arma. Sono stati consegnati encomi anche ad altri carabinieri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvò un uomo nell’Adda. Ora è medaglia di bronzo

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