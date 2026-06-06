All’Istituto Da Vinci di Cesenatico si svolge una giornata dedicata alla salute e alla donazione. Studenti e docenti partecipano a iniziative di sensibilizzazione e raccolta sangue organizzate dall’associazione locale. L’evento si svolge nel rispetto delle normative sanitarie e prevede momenti informativi sulle procedure di donazione. Nessun problema o irregolarità sono stati segnalati durante l’evento. La giornata si conclude con una sessione di raccolta di sangue in collaborazione con le autorità sanitarie.

All’Istituto d’istruzione superiore Leonardo da Vinci di Cesenatico, che comprende il Liceo scientifico e delle scienze umane Enzo Ferrari e l’Istituto tecnico economico Giovanni Agnelli, si è concluso un importante e fruttuoso progetto che ha coinvolto le sezioni di Cesenatico e di Cesena dell’Avis, l’Associazione dei donatori volontari italiani di sangue, e l’Admo, l’Associazione dei donatori di midollo osseo. Al termine del percorso sono 45 le ragazze ed i ragazzi delle classi quinte, quindi tutti maggiorenni, che hanno deciso di iscriversi all’Avis e quindi di diventare donatori volontari. Il progetto scolastico ‘salute e donazione’ curato da Avis Cesena e Avis Cesenatico è stato dunque un successo ed è per molti aspetti anche un modello da seguire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute e donazione all’istituto Da Vinci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SBLOCCO EPICO Chiamate BOMBA Dall1 al 7 GIUGNO

Notizie e thread social correlati

Salerno, concluso il progetto “Conoscere la Borsa” all'Istituto Genovesi – Da VinciIeri mattina, nell’Aula Magna dell’Istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno, si è conclusa l’edizione 2025 del progetto “Conoscere la Borsa”.

Leggi anche: Borgomanero, 500 colloqui in 3 ore: il successo del primo Career day all'istituto Da Vinci

Temi più discussi: Salute e donazione all’istituto Da Vinci; Sport e donazione di sangue e plasma; Insieme per la vita - Percorsi di donazione e trapianto; In Campo X Donare. All'Olivieri Stadium la seconda edizione del torneo benefico organizzato da Hellas Verona Foundation e Save Moras.

Salute e donazione all’istituto Da VinciAll’Istituto d’istruzione superiore Leonardo da Vinci di Cesenatico, che comprende il Liceo scientifico e delle scienze umane Enzo Ferrari e l’Istituto tecnico economico Giovanni Agnelli, si è ... ilrestodelcarlino.it

Si è concluso a Piazza di Siena il ciclo di incontri La salute in evidenza. La scienza parla ai cittadini con il talk dedicato a un gesto semplice ma fondamentale: la donazione di sangue e plasma. Ognuno di noi può contribuire alla salute della collettività. x.com

Small overview about enums reddit

Donazione di organi. A Cesena la dichiarazione di volontà si fa all’anagrafeDopo l'esperienza nei comuni della vicina Umbria, anche il comune romagnolo ha adottato la nuova modalità di espressione di volontà per la donazione di organi contestualmente al rinnovo della carta ... quotidianosanita.it