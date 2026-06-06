Salerno Letteratura | cancellata la lezione di Erri De Luca

La lezione di Erri De Luca a Salerno Letteratura è stata cancellata. Gli organizzatori hanno deciso di annullarla dopo aver valutato alcune parole pronunciate dall’autore, ritenute scandalose. De Luca aveva espresso opinioni sul sionismo che hanno suscitato reazioni e portato alla decisione di interrompere l’evento. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle sue affermazioni.

? Punti chiave? In Breve Erri De Luca al centro di una polemica per le sue posizioni su Israele e Gaza. Gli organizzatori di Salerno Letteratura hanno deciso di rinunciare alla lezione introduttiva prevista con Erri De Luca a seguito delle sue recenti dichiarazioni riguardanti il sionismo e il conflitto a Gaza. Il provvedimento segue le controversie scaturite dalle parole dell’autore, che ha espresso opinioni ritenute scandalose su temi estremamente sensibili. Le dichiarazioni che hanno scatenato la reazione degli organizzatori. Il dibattito si è acceso intorno alle tesi sostenute da Erri De Luca, il quale ha definito il sionismo come il riconoscimento più elementare del diritto degli ebrei a una patria nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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