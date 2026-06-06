salerno dolore per la scomparsa di fabiola casilli

La scomparsa di Fabiola Casilli ha suscitato grande dolore nella comunità. La notizia della sua malattia, che si era diffusa in modo improvviso, aveva lasciato molti senza parole. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi la conosceva. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e familiari, che hanno espresso il loro cordoglio. La comunità si stringe attorno ai familiari in questo momento di lutto.

Tempo di lettura: 2 minuti Quando la notizia della sua malattia si era diffusa, quasi nessuno ci credeva. Per tutti era impossibile che Fabiola non stesse più al suo posto di lavoro. Quello della segreteria particolare del sindaco, prima di Vincenzo De Luca, poi con Vincenzo Napoli. Quella sedia vuota era già stata per tutti che la conoscevano un segnale preoccupante. Impossibile sostituirla. Fabiola Casilli era il sorriso che ti accoglieva e, allo stesso tempo, l’ultimo fronte prima di entrare dal sindaco. Una presenza discreta ma decisiva: sapeva rendere lieve l’attesa, sciogliere le tensioni, far sentire ognuno visto e riconosciuto. Ma dietro quella gentilezza c’era anche lo sguardo azzurro e severo di chi conosce il valore delle regole e la dignità del proprio ruolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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