Dopo 11 anni come sindaco, Beppe Sala ha affermato di potersi vedere ministro. Ha anche commentato un possibile errore nel suo mandato, citando la decisione di non riaprire i Navigli. Durante la trasmissione radiofonica, ha evitato di confermare un futuro politico preciso, lasciando aperta la possibilità di nuovi incarichi. Le sue risposte sono arrivate in un contesto di incertezza sul suo percorso successivo.

Il futuro di Beppe Sala dopo gli 11 anni in Comune? "Dipende", prende tempo l’interessato, ma dalle risposte date ieri durante la trasmissione “Un giorno da pecora“ su Rai Radio 1 a Giorgio Lauro e Nancy Brilli qualche idea in testa il sindaco ce l’ha per il dopo-Palazzo Marino. L’obiettivo più ambizioso? Entrare in un futuro Governo di centrosinistra, magari con presidente del Consiglio Elly Schlein – che Sala preferisce di gran lunga a Giuseppe Conte – come ministro allo Sviluppo economico, lo stesso ruolo ora ricoperto da Adolfo Urso. Una risposta che gli esce fuori dopo la domanda provocatoria "giardinetti o ministro?": "Giardinetti no. Ministro, sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala dopo il Comune: "Mi vedrei ministro. L’errore da sindaco? Non riaprire i Navigli"

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