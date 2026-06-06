Sabato shopping | cartoline da indossare calzature estive e una collaborazione molto cool… e non solo

Notizia in breve

Sabato shopping con nuove uscite: la collezione di Eckhaus Latta per Mango, quella di Staud ispirata a uno stabilimento a Positano e quella di Autry per Hotel Corazón a Maiorca. Arrivano calzature estive e cartoline da indossare, tutte disponibili in negozio e online. Le collaborazioni coinvolgono marchi di moda e lifestyle, puntando su pezzi unici e ispirazioni di località di mare. Le collezioni sono già in vendita e pronte per l’estate.