Sabato shopping | cartoline da indossare calzature estive e una collaborazione molto cool… e non solo
Sabato shopping con nuove uscite: la collezione di Eckhaus Latta per Mango, quella di Staud ispirata a uno stabilimento a Positano e quella di Autry per Hotel Corazón a Maiorca. Arrivano calzature estive e cartoline da indossare, tutte disponibili in negozio e online. Le collaborazioni coinvolgono marchi di moda e lifestyle, puntando su pezzi unici e ispirazioni di località di mare. Le collezioni sono già in vendita e pronte per l’estate.
La collezione di Eckhaus Latta per Mango, quella di Staud ispirata a uno stabilimento chic a Positano e quella di Autry per Hotel Corazón a Maiorca. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap L'estate è entrata nei nostri guardaroba. e nella nostra selezione di shopping della settimana. La stagione che, più di tutte le altre, ci parla di avventura e opportunità porta leggerezza, ai vestiti e allo spirito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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