Un missile supersonico può colpire bersagli oltre l’orizzonte grazie a tecnologie avanzate di volo e guida, che consentono di raggiungere velocità elevate e di navigare a lungo raggio. La classe Yasen-M di sottomarini russi utilizza sistemi stealth e rivestimenti speciali per ridurre la rilevabilità ai sonar. Recentemente, un sottomarino di questa classe ha colpito un bersaglio a circa 200 km di distanza, evidenziando le capacità di queste navi e armi in condizioni di guerra moderna.

Come può un missile supersonico colpire bersagli oltre l'orizzonte?. Quali tecnologie rendono la classe Yasen-M quasi invisibile ai sonar?. Cosa nasconde il nuovo design senza torretta dei cantieri cinesi?. Come cambierà l'equilibrio navale con l'ingresso di Finlandia e Svezia?.? In Breve Missile P-800 Oniks colpisce bersaglio oltre i 200 chilometri nel Mare di Barents. Sottomarino classe Yasen-M Arkhangelsk entra in servizio alla fine del 2024. Nuovo sottomarino cinese da 120 metri rilevato nei cantieri Jiangnan di Shanghai. Strategia russa bastion defense protegge basi navali nella Penisola di Kola. Il sottomarino Arkhangelsk lancia un missile P-800 Oniks nel Mare di Barents: nuove capacità della Flotta del Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Russia: il sottomarino Arkhangelsk colpisce a 200 km di distanza

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