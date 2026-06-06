Russello e l' Akragas si tratta per l' ennesimo ritorno | Pronto ad accettare con un progetto vero

Notizia in breve

Russello ha annunciato di essere disponibile a tornare all'Akragas, ma solo con un progetto serio e ambizioso. Ha dichiarato di non voler partecipare a una squadra che si limiti a salvarsi e ha affermato di essere pronto ad accettare se l’obiettivo sarà costruire qualcosa di importante. La trattativa riguarda un possibile ritorno del dirigente, che vuole impegnarsi solo in un progetto che abbia basi solide.