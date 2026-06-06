Russello e l' Akragas si tratta per l' ennesimo ritorno | Pronto ad accettare con un progetto vero
Russello ha annunciato di essere disponibile a tornare all'Akragas, ma solo con un progetto serio e ambizioso. Ha dichiarato di non voler partecipare a una squadra che si limiti a salvarsi e ha affermato di essere pronto ad accettare se l’obiettivo sarà costruire qualcosa di importante. La trattativa riguarda un possibile ritorno del dirigente, che vuole impegnarsi solo in un progetto che abbia basi solide.
"Non vengo per fare una squadretta che si salva, se rientro lo faccio con piacere in un progetto serio e ambizioso che sono sicuro potrà essere messo in piedi". Ernesto Russello potrebbe tornare all'Akragas, ma a condizioni precise. Il direttore sportivo, contattato da Salvatore La Porta, si dice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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