Rosatom ha presentato un piano per gestire circa 150 milioni di tonnellate di merci lungo la rotta artica, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture nel settore. Sono previsti investimenti per la costruzione di nuove autostrade settentrionali, con un budget stimato che sarà definito entro il 2030. Il progetto include la realizzazione di vie di collegamento per facilitare il trasporto di merci attraverso le aree settentrionali, con dettagli sui costi ancora in fase di elaborazione.

Come potrà Rosatom gestire 150 milioni di tonnellate di merci?. Quanto costerà costruire le nuove autostrade settentrionali entro il 2030?. Quali porti collegherà il nuovo sistema logistico integrato?. Cosa accadrà se si avvererà lo scenario di crescita esplosiva?.? In Breve Investimenti di 5 trilioni di rubli previsti entro il 2030. Connessione strategica tra porti dell'Estremo Oriente, San Pietroburgo e Kaliningrad. Creazione di autostrade settentrionali per collegare l'est al Baltico. Scenario esplosivo per una crescita accelerata dei volumi di traffico merci. Rosatom punta a 150 milioni di tonnellate di merci sulla rotta artica entro il 2035. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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