Roseto acconti TARI al 50% | tutela i bonus per le famiglie fragili
A Roseto, il pagamento degli acconti TARI è stato fissato al 50%. Sono state introdotte misure per tutelare le famiglie fragili e i bonus sociali. Tra le domande più frequenti ci sono le soglie ISEE necessarie per ottenere uno sconto immediato e l’effetto che l’abbandono dei rifiuti ha sul costo complessivo della tassa.
? Domande chiave? In Breve L’amministrazione di Roseto degli Abruzzi avvia gli avvisi TARI 2026 con acconti al 50% per proteggere le famiglie. L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi distribuisce in questi giorni i primi avvisi di pagamento per la TARI 2026, calcolati sulla base del 50% delle tariffe registrate lo scorso anno. Questa manovra operativa mira a garantire l’accesso immediato al Bonus Sociale per i nuclei familiari più fragili, evitando che le scadenze burocratiche nazionali creino problemi economici ai cittadini. La decisione nasce dalla necessità di anticipare i tempi rispetto alla normativa statale, che fissa il termine per il riconoscimento delle agevolazioni al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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