Roseto acconti TARI al 50% | tutela i bonus per le famiglie fragili

Notizia in breve

A Roseto, il pagamento degli acconti TARI è stato fissato al 50%. Sono state introdotte misure per tutelare le famiglie fragili e i bonus sociali. Tra le domande più frequenti ci sono le soglie ISEE necessarie per ottenere uno sconto immediato e l’effetto che l’abbandono dei rifiuti ha sul costo complessivo della tassa.