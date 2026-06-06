Ronaldo scalda il piede | la sua sessione di punizioni fa sognare il Portogallo

Cristiano Ronaldo ha svolto una sessione di allenamento dedicata alle punizioni nel ritiro della nazionale portoghese. Durante l’allenamento, il calciatore ha calciato più volte da diverse distanze e angolazioni. Le immagini mostrano il portoghese concentrato mentre mira alla porta, senza ulteriori dettagli su risultati o esiti delle prove. La sessione si è svolta in vista delle prossime gare ufficiali della nazionale.

Nel ritiro del Portogallo, Cristiano Ronaldo ha dedicato una sessione specifica all’allenamento sulle punizioni, uno dei suoi marchi di fabbrica. Con il Mondiale 2026 alle porte, il capitano lusitano ha lavorato mostrando una condizione brillante e una concentrazione assoluta. Le immagini hanno subito fatto il giro dei social, alimentando l’attesa per il suo debutto. (Instagram@cristiano). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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