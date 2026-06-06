Ronaldo punta alla perfezione | sessione di punizioni per il 2026

Ronaldo sta dedicando tempo alle sessioni di punizioni per migliorare la precisione tecnica in vista del 2026. Durante gli allenamenti, si concentra sulla posizione dei piedi e sulla mira, curando in modo particolare il movimento del piede d’appoggio e l’angolazione del tiro. Questi dettagli vengono ripetuti più volte per perfezionare la coordinazione e la consistenza nei calci piazzati. La sua attenzione ai particolari riguarda anche la gestione della forza e del timing durante l’esecuzione.

Come sta mantenendo la precisione tecnica a questa età?. Quale dettaglio specifico sta curando durante le sessioni di tiro?. Perché ha scelto proprio le punizioni per la preparazione mondiale?. Quanto influirà questo metodo sulla sua forma fisica nel 2026?.? In Breve Allenamento specifico durante il ritiro della nazionale del Portogallo. Focus tecnico su punizioni per la competizione mondiale del 2026. Approccio metodico basato su stabilità mentale e cura del dettaglio. Condizione fisica ottimale per le sfide agonistiche del 2026. Ronaldo si prepara con le punizioni in vista del Mondiale 2026. Cristiano Ronaldo ha dedicato una sessione di allenamento specifica alle calciate da fermo durante il ritiro della nazionale del Portogallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Come Ronaldo ha segnato la punizione che ha fatto vincere allAl-Nassr il loro primo trofeo.

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