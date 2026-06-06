Roller Matera travolge Valdagno 7-3 | è finale scudetto
La squadra di Matera ha battuto Valdagno 7-3 e si è qualificata per la finale scudetto. Nel primo tempo, le giocatrici che hanno contribuito al vantaggio sono state identificate come decisive. Ora, si cerca di capire come l'Hockey Trissino possa contrastare la forte attacco di Matera nella prossima sfida decisiva.
Chi sono le giocatrici che hanno garantito il vantaggio nel primo tempo?. Come farà l'Hockey Trissino a fermare la potenza offensiva di Matera?. Quali strategie userà mister Antezza per conquistare il quinto scudetto consecutivo?. Dove si giocherà la sfida decisiva per il titolo nazionale?.? In Breve Vincitrici Lapolla, Lamacchia, Taccardi, Tarrida Calduch e Rossetto per la Roller Matera.. Finale oggi 6 giugno ore 18:00 nel palazzetto di Viareggio.. Hockey Trissino accede alla finale dopo il 6-0 contro Pumas Viareggio.. Mister Valerio Antezza punta al quinto scudetto consecutivo per Matera.. La Roller Matera vola in finale scudetto battendo Hockey Valdagno per 7-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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