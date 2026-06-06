Roller Matera travolge Valdagno 7-3 | è finale scudetto

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La squadra di Matera ha battuto Valdagno 7-3 e si è qualificata per la finale scudetto. Nel primo tempo, le giocatrici che hanno contribuito al vantaggio sono state identificate come decisive. Ora, si cerca di capire come l'Hockey Trissino possa contrastare la forte attacco di Matera nella prossima sfida decisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi sono le giocatrici che hanno garantito il vantaggio nel primo tempo?. Come farà l'Hockey Trissino a fermare la potenza offensiva di Matera?. Quali strategie userà mister Antezza per conquistare il quinto scudetto consecutivo?. Dove si giocherà la sfida decisiva per il titolo nazionale?.? In Breve Vincitrici Lapolla, Lamacchia, Taccardi, Tarrida Calduch e Rossetto per la Roller Matera.. Finale oggi 6 giugno ore 18:00 nel palazzetto di Viareggio.. Hockey Trissino accede alla finale dopo il 6-0 contro Pumas Viareggio.. Mister Valerio Antezza punta al quinto scudetto consecutivo per Matera.. La Roller Matera vola in finale scudetto battendo Hockey Valdagno per 7-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

roller matera travolge valdagno 7 3 232 finale scudetto
© Ameve.eu - Roller Matera travolge Valdagno 7-3: è finale scudetto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Hockey pista: Valdagno travolge Monza e raggiunge Trissino nelle semifinali scudetto!Nel campionato di hockey su pista, Valdagno ha sconfitto Monza con un risultato schiacciante, permettendosi di qualificarsi per le semifinali dello...

Roller, niente rimonta. Con Valdagno sarà ’bella’Nel match di andata dei playoff, il Why Sport Valdagno ha battuto l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar per 3 a 2 al PalaSomaschini.

Si parla di: Hockey su pista femminile, final four scudetto, Roller Matera travolge Hockey Valdagno 7-3 e vola in finale contro Hockey Trissino.

roller matera roller matera travolge valdagnoMatera, la Roller vince il titolo di Serie A2Grande festa sulla pista di via dei Sanniti per la Roller Matera, che chiude nel migliore dei modi una stagione da protagonista conquistando il titolo del campionato di Serie A2 di hockey su pista. trmtv.it

Roller Matera, la due giorni di Coppa inizia con un successoComincia con un successo la due giorni della Roller Matera nelle finali di Coppa Italia di hockey su pista. Al PalaDante di Trissino, in Veneto, la squadra maschile allenata da mister Antezza ha ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web