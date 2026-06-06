Roller Matera travolge Valdagno 7-3 | è finale scudetto

Notizia in breve

La squadra di Matera ha battuto Valdagno 7-3 e si è qualificata per la finale scudetto. Nel primo tempo, le giocatrici che hanno contribuito al vantaggio sono state identificate come decisive. Ora, si cerca di capire come l'Hockey Trissino possa contrastare la forte attacco di Matera nella prossima sfida decisiva.