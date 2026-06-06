Oggi si gioca la finale di Roland Garros 2026 tra Mirra Andrea e Maja Chwalinska. Entrambe le giocatrici si trovano per la prima volta in una finale di uno Slam. Andrea, considerata favorita, cerca di conquistare il primo titolo importante, mentre Chwalinska sogna di sorprendere e ottenere la vittoria. La partita si svolge sui campi in terra battuta del torneo parigino.

Il Roland Garros 2026 è pronto a incoronare la sua nuova regina. In finale si sfideranno Mirra Andrea e Maja Chwalinska, entrambe alla prima finale Slam della carriera. La russa parte nettamente favorita, mentre la polacca arriva all’ultimo atto da grande sorpresa del torneo, dopo una cavalcata partita addirittura dalle qualificazioni. Andreeva ha dominato il proprio percorso, concedendo appena un set e perdendo undici game in meno rispetto alla sua avversaria. Nei quarti ha travolto Sorana Cirstea, poi in semifinale ha superato Marta Kostyuk, confermando un feeling speciale con campi parigini, dove già nel 2024 era arrivata in semifinale a sol diciassette anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roland Garros, oggi la finale: Andreeva vede la gloria, Chwalinska sogna l’impresa

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