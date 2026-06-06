Il campo centrale di Roland Garros prende il nome dall’aviatore che nel 1919 si distinse come pioniere dell’aviazione, noto per aver attraversato il Mediterraneo e il Nord Africa. La struttura, situata nella capitale francese, ospita ogni anno il torneo di tennis sulla terra rossa. Il nome dell’impianto ricorda le imprese di questo aviatore, considerato un innovatore nel settore aeronautico. La sua figura è legata alla storia dell’ente che gestisce il torneo.

Quando scappò dal campo tedesco, non poté portarsi dietro i quaderni che in tre anni di prigionia aveva riempito con la sua storia. Roland Garros aveva ventinove anni e guardandosi indietro gli sembrava di aver vissuto una vita come quelle dei film. Spericolata, esagerata. Lui si sarebbe limitato a definirsi opiniâtre, ostinato. Quella fuga, per dire. Ci pensava da quando il suo aereo era precipitato dietro le linee tedesche per un guasto al motore il 18 aprile 1915, nei cieli sopra il Belgio, e i nemici lo avevano catturato, quasi tre anni prima. Era riuscito a inviare messaggi cifrati in Francia e a farsi spedire due racchette da tennis con il manico cavo: dentro c’erano una mappa della Germania e un cappello di feltro, con i quali sperava di scappare senza essere visto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roland Garros, l'ostinato genio aviatore che "baciava" le nuvole

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