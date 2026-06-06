Roland Garros 2026 | Cobolli-Zverev numeri verso una finale atipica

La finale maschile di Roland Garros 2026 si gioca tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, in un torneo caratterizzato da numeri insoliti e risultati sorprendenti. La partita si svolge in un contesto di successi e sconfitte impreviste, segnando un momento unico nel torneo. Entrambi i giocatori arrivano alla finale con percorsi diversi, in una manifestazione che ha visto numeri e risultati che difficilmente saranno dimenticati.

Sono tanti i numeri che circondano la finale maschile del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, che arriva al termine di un torneo nel quale è successo tutto e il contrario di tutto in una sequenza che verrà indubbiamente ricordata dagli annali e negli annali. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, Cobolli è il primo giocatore fuori dai primi 10 a qualificarsi per una finale Slam da quando ci riuscì Stefanos Tsitsipas agli Australian Open 2023. Il greco perse in tre set da Novak Djokovic. Ironia della sorte, lo stesso serbo è l’ultimo giocatore fuori dai 10 ad aver conquistato una vittoria Slam, a Wimbledon 2018 contro il sudafricano Kevin Anderson. Va rimarcato, infatti, come al tempo Djokovic venisse da quasi due anni al limite dell’orribile in fatto di risultati, se comparati ai suoi massimi storici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 FINALE: Cobolli vs Zverev | in Diretta su NOVE!

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