Roland Garros 2026 Cobolli-Zverev in chiaro sul Nove

Da lapresse.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il torneo di Roland Garros 2026, la partita tra Cobolli e Zverev è stata trasmessa in chiaro sul canale Nove. Si tratta di un evento che si inserisce nel contesto del torneo, che ha visto recentemente la finale tra Sinner e Alcaraz. A distanza di cinquant’anni dal titolo di Panatta, un altro tennista italiano si è distinto negli ultimi incontri del torneo parigino.

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Cinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al  Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner-Alcaraz, c’è un altro tennista italiano all’epilogo di Parigi. Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà Alexander Zverev domenica 7 giugno in diretta dalle 15:00 su Nove, con prepartita in chiaro dalle 14:30. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roland-Garros (@rolandgarros) Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra, giunge al suo primo epilogo negli Slam cedendo appena due set e senza giocare il derby italiano in semifinale per lo sfortunato forfait di Matteo Arnaldi. Alexander Zverev, numero 2 del Roland Garros, ha invece disputato tre finali nei major, di cui una persa sullo Chatrier con Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roland Garros 2026 FINALE: Cobolli vs Zverev | in Diretta su NOVE!

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