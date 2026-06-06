Durante il torneo di Roland Garros 2026, la partita tra Cobolli e Zverev è stata trasmessa in chiaro sul canale Nove. Si tratta di un evento che si inserisce nel contesto del torneo, che ha visto recentemente la finale tra Sinner e Alcaraz. A distanza di cinquant’anni dal titolo di Panatta, un altro tennista italiano si è distinto negli ultimi incontri del torneo parigino.

Cinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner-Alcaraz, c’è un altro tennista italiano all’epilogo di Parigi. Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà Alexander Zverev domenica 7 giugno in diretta dalle 15:00 su Nove, con prepartita in chiaro dalle 14:30. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roland-Garros (@rolandgarros) Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra, giunge al suo primo epilogo negli Slam cedendo appena due set e senza giocare il derby italiano in semifinale per lo sfortunato forfait di Matteo Arnaldi. Alexander Zverev, numero 2 del Roland Garros, ha invece disputato tre finali nei major, di cui una persa sullo Chatrier con Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Cobolli-Zverev in chiaro sul Nove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros 2026 FINALE: Cobolli vs Zverev | in Diretta su NOVE!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cobolli in finale al Roland Garros: sfida Zverev in dirretta in chiaro su Nove

Leggi anche: Cobolli in finale al Roland Garros: sfida Zverev in diretta in chiaro su Nove

Temi più discussi: Mi sono cag*to sotto: Cobolli trema, resiste e poi vola per la prima volta ai quarti del Roland Garros; Flavio Cobolli in finale al Roland Garros 2026 contro Alexander Zverev: quando gioca, orario e dove vedere la partita · Tennis; Roland Garros 2026, un italiano in finale: la favola (e la semifinale) di Arnaldi e Cobolli: dall'Under 14 a Parigi. Berrettini si ritira in lacrime: Triste e deluso; Roland Garros 2026 | Arnaldi - Cobolli in chiaro sul NOVE.

I numeri dietro Cobolli-Zverev, verso la finale del Roland Garros 2026 x.com

2026 Roland Garros Finale Uomini & Donne - reddit

Roland Garros 2026, Cobolli-Zverev in chiaro sul NoveCinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner-Alcaraz, c’è un altro tennista italiano all’epilogo di ... lapresse.it

Cobolli-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Roland GarrosIl numero 2 d’Italia e top 10 azzurro contende il titolo al 4 volte finalista Slam. L’Italtennis all’ultimo atto di Parigi per il secondo anno consecutivo ... tuttosport.com