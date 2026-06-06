Si torna a discutere della possibilità che Paolo Gentiloni possa diventare primo ministro, anche se lui stesso ha espresso disinteresse per questa ipotesi. Il Partito Democratico ha elaborato un piano che include questa eventualità, nonostante le dichiarazioni dell’interessato. La questione rimane al centro del dibattito politico, con nessuna conferma ufficiale o dettagli sui passaggi specifici del progetto.

Si torna a parlare di Paolo Gentiloni, nonostante l’interessato faccia di tutto per scoraggiare il chiacchiericcio e per dissuadere ragionamenti attorno a lui. E però, piaccia o no, è il suo nome, quello dell’ex commissario europeo, ex presidente del Consiglio, ex ministro degli Esteri, che si riaffaccia nelle conversazioni estive nel centrosinistra. Il suo nome ritorna come la soluzione di chi, ancora, spera in un “pareggio” alle prossime elezioni politiche, scenario che aprirebbe alla necessità di un governo di larghe intese. Un fronte nutrito tra i dem soprattutto e che non si rassegna. Sono quelli che continuano ad avere molti dubbi sull’opzione che sembra segnata: o Elly Schlein o Giuseppe Conte, si vedrà con le primarie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rispunta Gentiloni come premier e non solo: ecco il piano (da incubo) del Pd

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