Risorse idriche in provincia di Bergamo | siamo sotto del 40%

Le risorse idriche in provincia di Bergamo sono scese del 40% rispetto alla media storica. Il bacino del Brembo registra un deficit del 66%, mentre i bacini del Serio e dell’Oglio sono dimezzati.

IL BOLLETTINO. I dati rispetto alla media storica: bacino del Brembo inferiore di due terzi, il Serio e l’Oglio dimezzati. Tra manto nevoso, bacini idroelettrici e laghi alpini, in Lombardia sono disponibili 1.565 milioni di metri cubi di acqua, circa il 40% in meno rispetto alla media del periodo (pari a 2.374 milioni di metri cubi). Per quanto riguarda i bacini idrici dei fiumi che attraversano la nostra provincia, il quadro è complicato: per quanto riguarda l’Adda, sono disponibili complessivamente 430 milioni di metri cubi d’acqua, a fronte di una media storica di 725 milioni; nel bacino del fiume Brembo, appena 5,5 milioni, un terzo dei soliti 15,2 milioni di metri cubi d’acqua. Per quanto riguarda il Serio, l’attuale disponibilità idrica è pari a 11,5 milioni, la metà esatta dei consueti 23 milioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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