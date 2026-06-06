Rinviato a giudizio l’ex sindaco Brugnaro | Presunte irregolarità nelle spese elettorali

Notizia in breve

L’ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio per presunte irregolarità nelle spese elettorali relative alla campagna del 2020. La decisione arriva dopo un’indagine che ha esaminato i pagamenti e le transazioni finanziarie legate alla raccolta fondi e alle spese di campagna. La procura ha contestato violazioni della normativa sulle spese elettorali, portando al procedimento giudiziario. La data dell’udienza non è ancora stata fissata.