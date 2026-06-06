Rinviato a giudizio l’ex sindaco Brugnaro | Presunte irregolarità nelle spese elettorali

Da quotidiano.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio per presunte irregolarità nelle spese elettorali relative alla campagna del 2020. La decisione arriva dopo un’indagine che ha esaminato i pagamenti e le transazioni finanziarie legate alla raccolta fondi e alle spese di campagna. La procura ha contestato violazioni della normativa sulle spese elettorali, portando al procedimento giudiziario. La data dell’udienza non è ancora stata fissata.

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L’ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro (foto), è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali (campagna per le Comunali 2020). Il processo è fissato al 21 settembre. Al centro dell’inchiesta, un presunto " sforamento " del tetto di spesa elettorale sui 300mila euro. A Brugnaro è contestato l’uso di contributi per 513mila euro, mentre al Collegio regionale di garanzia sarebbe stata dichiarata una spesa di 251.202 euro, con entrate per 251.548, di cui solo 20.072 provenienti dalla associazione “Un’impresa Comune“, costituita a partire dalle elezioni 2015, le prime a cui Brugnaro prese parte. Ma per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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