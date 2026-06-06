Rinviato a giudizio l’ex sindaco Brugnaro | Presunte irregolarità nelle spese elettorali
L’ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio per presunte irregolarità nelle spese elettorali relative alla campagna del 2020. La decisione arriva dopo un’indagine che ha esaminato i pagamenti e le transazioni finanziarie legate alla raccolta fondi e alle spese di campagna. La procura ha contestato violazioni della normativa sulle spese elettorali, portando al procedimento giudiziario. La data dell’udienza non è ancora stata fissata.
L’ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro (foto), è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali (campagna per le Comunali 2020). Il processo è fissato al 21 settembre. Al centro dell’inchiesta, un presunto " sforamento " del tetto di spesa elettorale sui 300mila euro. A Brugnaro è contestato l’uso di contributi per 513mila euro, mentre al Collegio regionale di garanzia sarebbe stata dichiarata una spesa di 251.202 euro, con entrate per 251.548, di cui solo 20.072 provenienti dalla associazione “Un’impresa Comune“, costituita a partire dalle elezioni 2015, le prime a cui Brugnaro prese parte. Ma per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
L'ex sindaco Brugnaro rinviato a giudizio per le spese elettorali del 2020L'ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ottenuto finanziamenti illeciti per le spese della campagna elettorale del...
Spese elettorali, ex sindaco di Venezia Brugnaro a giudizioL'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunte violazioni delle norme sulle spese elettorali durante la campagna...
Temi più discussi: Spese elettorali 2020, Luigi Brugnaro rinviato a giudizio per presunti finanziamenti illeciti; L'ex sindaco Brugnaro rinviato a giudizio per le spese elettorali del 2020; Voto di scambio con aggravante mafiosa, rinviato a giudizio l'ex capo di gabinetto di Toti in Regione Liguria; Morto per legionella: rinviato a giudizio dopo quattro anni l’ex gestore delle terme di Monfalcone, ecco chi è.
Matteo Cozzani, l'ex capo di gabinetto di Giovanni Toti è stato rinviato a giudizio: l’accusa nei suoi confronti è di voto di scambio con l'aggravante mafiosa. La vicenda riguarda i presunti pacchetti di voti arrivati dalla comunità riesina ad alcuni candidati della lis x.com
Matteo Cozzani, l'ex capo di gabinetto di Giovanni Toti è stato rinviato a giudizio: l’accusa nei suoi confronti è di voto di scambio con l'aggravante mafiosa. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare, che ha mandato a processo anche altre 11 persone, p facebook
Rinviato a giudizio l’ex sindaco Brugnaro: Presunte irregolarità nelle spese elettoraliL’ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro (foto), è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle ... quotidiano.net
Il reboot di Fable è stato rinviato al 2027 a causa delle presunte preoccupazioni su GTA 6 reddit
Venezia, l’ex sindaco Brugnaro rinviato a giudizio: presunto sforamento da 300mila euro nelle spese elettoraliL’ex sindaco di Venezia andrà a processo il 21 settembre. Con lui altri tre imputati, a vario titolo, per falso e finanziamento illecito ... affaritaliani.it