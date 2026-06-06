Venerdì 12 giugno alle 18 si terrà presso le Pubbliche assistenze di Empoli la presentazione del nuovo Tavolo di lavoro toscano dedicato alla tariffazione dei rifiuti Taric e Tarip, nonché al metodo tariffario Arera. L'evento riguarda l’analisi dei costi e l’efficacia del sistema di tariffazione, con la partecipazione di rappresentanti regionali e locali. La riunione si focalizza su questioni di gestione e applicazione delle tariffe nel settore dei rifiuti.

Appuntamento venerdì 12 giugno alle ore 18 alle Pubbliche assistenze riunite di Empoli, per la presentazione del nuovo Tavolo di lavoro toscano sulla tariffazione dei rifiuti TaricTarip e sul metodo tariffario Arera (Mtr). L’iniziativa, promossa da Zero Waste Italy, dal Centro di ricerca rifiuti zero e dal Comitato trasparenza per Empoli, nasce con l’obiettivo di "approfondire e analizzare i modelli di tariffazione dei rifiuti oggi applicati nei territori toscani, verificandone efficacia, equità e coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati di riduzione dei costi, miglioramento del servizio e incremento della raccolta differenziata". Al tavolo parteciperanno Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, Stefano Seghetti, referente toscano di Zero Waste Italy, e Marco Cardone del Comitato trasparenza per Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, tariffazione Taric. Il nuovo osservatorio su costi ed efficacia

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