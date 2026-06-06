Il titolare di un’officina meccanica in città è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. Durante un controllo, sono stati trovati materiali di scarto non smaltiti correttamente. Sono state sequestrate alcune quantità di rifiuti e sono stati avviati gli accertamenti per verificare le modalità di smaltimento adottate. La denuncia riguarda il mancato rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti speciali.

Il titolare di un’officina meccanica sita in città è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. Nell’ambito dei controlli congiunti tra l’arma territoriale e forestale, i carabinieri della stazione di Gualdo Tadino e del nucleo forestale di Gualdo Tadino, hanno effettuato un’attività ispettiva presso un’officina meccanica situata nella prima periferia del centro storico, ove hanno rilevato una gestione irregolare dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non, prodotti nell’ambito dell’attività aziendale. Nel corso dell’ispezione, all’interno delle pertinenze dell’officina sono stati rinvenuti circa 100 litri di olio motore esausto, stoccati in modo non conforme alla normativa vigente, oltre a ulteriori rifiuti accatastati senza ordine, privi di codici identificativi e miscelati tra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, gestione illecita. Denunciato a Gualdo il titolare di un’officina

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