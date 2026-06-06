Nella sede di Villa Fastiggi della Banca di Pesaro si è tenuto un evento in occasione del 120° anniversario dell’istituto. Durante la cerimonia è stato presentato il progetto artistico “Bianco Desiderio” di Riccardo Aleodor Venturi. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’istituto e del mondo dell’arte, senza ulteriori dettagli su interventi o partecipanti.

Nella sede direzionale di Villa Fastiggi della Banca di Pesaro si è svolto un momento particolarmente significativo legato alle celebrazioni del 120° anniversario dell’Istituto. L’artista Riccardo Aleodor Venturi, autore delle opere realizzate per questo importante traguardo, ha consegnato simbolicamente le chiavi di Bianco Desiderio, l’opera che custodirà i desideri affidati dai partecipanti all’iniziativa. Nel corso dell’evento, numerosi ospiti hanno avuto l’opportunità di depositare il proprio pensiero, una speranza o un progetto per il futuro all’interno dell’opera, trasformando l’arte in uno spazio vivo di condivisione e partecipazione.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Aleodor Venturi e il “Bianco Desiderio“ per Banca di Pesaro

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Si parla di: Riccardo Aleodor Venturi e il Bianco Desiderio per Banca di Pesaro.

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