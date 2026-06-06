A Rapallo, l'ex premier ha commentato che i dati economici attuali porterebbero un manager a essere licenziato. Si è parlato del debito pubblico italiano, che ha superato quello della Grecia, e delle strategie adottate dalla Startax per contrastare l’esodo di circa 195.000 giovani. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui piani adottati, né sono stati citati interventi concreti o dichiarazioni ufficiali.

Perché il debito italiano ha superato quello della Grecia? Come può la Startax fermare l'esodo di 195mila giovani? Quali settori proteggeranno il lavoro dall'avvento dell'intelligenza artificiale? Perché la gestione di Unicredit è stata definita uno scandalo??? In Breve Pressione fiscale ferma al 43% contro la promessa elettorale del 40% Produzione industriale in calo negativo in 36 mesi su 40 totali Esodo di 195mila giovani dall'Italia nell'ultimo anno Pr . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi a Rapallo: “Con questi dati un manager verrebbe licenziato

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