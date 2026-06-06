Reggio Emilia | il primo Tricolore ai Carabinieri per l’eccellenza

Il primo Tricolore è stato consegnato ai Carabinieri di Reggio Emilia per l’eccellenza dimostrata. La premiazione si basa sui meriti specifici legati alle attività del nucleo, che hanno contribuito a migliorare la sicurezza nella zona. L’operato del reparto si è concentrato su interventi e servizi che hanno avuto un impatto diretto sulla comunità locale. La consegna del riconoscimento vuole riconoscere il ruolo svolto dal personale nelle operazioni di tutela pubblica.

Quali meriti specifici hanno portato alla consegna di questo riconoscimento? Come ha influito l'operato del nucleo sulla sicurezza locale? Perché il sindaco ha scelto proprio i Chiostri di San Pietro? Quali risultati concreti hanno ottenuto gli investigatori contro la criminalità??? In Breve Cerimonia celebrativa svolta presso i Chiostri di San Pietro Premio assegnato al nucleo investigativo del Comando provinciale Riconoscimento per il contrasto alle organizzazioni criminali . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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