record provinciale per la junior ferrari

Sofia Ferrari, atleta juniores della Corradini Rubiera, ha ottenuto un quarto posto alla gara di Foligno sui 5.000 metri, risultando la prima italiana in classifica. Con questa prestazione, ha stabilito un record provinciale. L’evento si è svolto nel contesto dell’atletica leggera, segnando un risultato di rilievo per la giovane atleta e per la società di appartenenza.

Atletica leggera che entra più che mai nel vivo e che fa subito registrare un ottimo risultato da parte di Sofia Ferrari, la junior della Corradini Rubiera che a Foligno arriva quarta (prima italiana) sui 5.000 metri in 16’17’’45. E’ il nuovo record provinciale junior e la seconda prestazione regionale di sempre. Per la federazione internazionale sarebbe è sufficiente per gareggiare ai mondiali, non per quella italiana che ha posto il limite di 16’15’’. In ogni caso Sofia ha già in tasca il pass per la gara dei 3.000 metri. A Foligno, Sara Arrigoni 7ª in 16’43’’50, Giulia Giorgi 9ª in 16’53’’84. Tra i maschi, ottavo Nicolò Cornali di Atletica Reggio in 14’39’’49. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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