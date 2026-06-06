Re Melone torna protagonista | La sagra esprime il territorio

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Re Melone torna a essere protagonista di una sagra che celebra il territorio e la sua cultura. L’evento mette in risalto le tradizioni locali, con la partecipazione di comunità e produttori. La manifestazione si svolge in un contesto che valorizza le risorse agricole e il patrimonio culinario della zona, attirando visitatori e appassionati. La sagra rappresenta un’occasione per mettere in mostra i prodotti tipici e le attività artigianali legate alla terra.

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Ci sono appuntamenti capaci di racchiudere l’anima profonda di un territorio, legando a doppio filo la generosità della terra e quella delle persone che la abitano. La Sagra del Melone di Gavello, è esattamente questo: la celebrazione di un frutto straordinario e l’omaggio a una tradizione comunitaria che resiste e si rinnova. Dal 12 al 14 giugno, Piazza Berlinguer si trasformerà nel palcoscenico di un’eccellenza ortofrutticola unica, regalando tre giorni tra gastronomia locale, musica e la forza trainante di una comunità unita. Questa storica kermesse cade come da tradizione a ridosso delle celebrazioni per il Santo Patrono, Sant’Antonio da Padova, rafforzando il legame religioso e sociale del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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