? Domande chiave? In Breve La Rinascia Basket punta alla Serie A: domani scatta la sfida contro Verona. La RBR affronta domani sera, alle ore 20:45, la prima partita della serie di playoff contro Verona al palasport scaligero per cercare la promozione in Serie A. Il percorso verso l’Olimpo della pallacanestro italiana passa per questa sfida fondamentale, che rappresenta il coronamento di un ciclo iniziato otto anni fa. Per la società riminese, questa serie non è solo una competizione sportiva, ma la chiusura di un cerchio di maturità tecnica e sociale. Il viaggio della squadra ha radici profonde nella memoria della città, tra i ricordi che popolano i bar storici e i ristoranti dove le vecchie glorie sono ancora celebrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - RBR verso la Serie A: sfida decisiva a Verona per il sogno riminese

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