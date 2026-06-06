Un documentario si concentra sulla riscoperta delle campagne lombarde, mostrando chiese e cappelle votive costruite lungo antichi incroci di vie romane. Il film invita a un turismo lento, che permette di apprezzare i tesori nascosti di questo territorio. La narrazione evidenzia come molte di queste strutture siano legate alle tradizioni locali e alle storie delle comunità rurali. Il focus è sulla valorizzazione di un patrimonio storico e culturale ancora poco conosciuto.

La riscoperta di un territorio e delle sue tradizioni, chiesette e cappelle votive costruite dove anticamente si incrociavano cardo e decumano, l’invito a un turismo a passo lento tra i tesori delle campagne lombarde. Il docufilm “Radici“, realizzato dalla giornalista Michela Garatti, verrà presentato lunedì, alle 18 in via Valtellina 18, nell’ambito della rassegna Milano Film Fest. Nasce dal libro pubblicato nel 2024 “La fede e l’aratro“, che racconta le storie di chiese, pievi e oratori come protagonisti silenziosi e dimenticati di un territorio antico e tradizionale, la campagna della Bassa Cremonese, fatto di storie e ricordi di campagna, quelle storie che raccontavano tempo fa le nonne prima di andare a dormire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Radici, un docufilm sui tesori delle campagne

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