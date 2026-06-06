Le smartband rappresentano un'alternativa più economica e compatta rispetto agli smartwatch per il monitoraggio delle attività fisiche. Sono progettate per tracciare passi, calorie bruciate e distanza percorsa, offrendo funzioni di base senza funzionalità avanzate di un orologio intelligente. Questi dispositivi sono indicati per chi desidera un prodotto semplice e leggero, senza rinunciare a tenere sotto controllo i dati relativi all'attività sportiva quotidiana.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le migliori smartband sono diventate uno degli accessori tecnologici più richiesti da chi desidera monitorare la propria salute e il proprio benessere direttamente al polso. Grazie a prezzi sempre più accessibili e a funzionalità avanzate, questi dispositivi rappresentano oggi una valida alternativa ai più ingombranti smartwatch per molti utenti. Il recente boom dei modelli senza schermo (come Whoop o Fitbit Air ), poi, ha riportato alla ribalta la smartband per quello che è: un dispositivo indossabile in piena chiave fitness, progettato principalmente per il monitoraggio del benessere e dell’attività sportiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste smartband sono la perfetta alternativa fitness al solito smartwatch

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Fitbit Versa 2 Review: Smart Features and Reliable Health Tracking at a Great Price

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