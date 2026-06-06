A Madrid sta pianificando di costruire uno stadio dedicato esclusivamente a Shakira. La struttura sarà situata in una vasta area urbana e sarà riservata alle sue esibizioni. La decisione fa parte di un progetto più ampio volto a promuovere la città come centro mondiale della musica. La realizzazione dello stadio è ancora in fase di progettazione e non sono stati annunciati i tempi di completamento. La struttura sarà inserita in un’area già attiva nel settore degli eventi musicali.

In queste settimane a Villaverde, quartiere della periferia sud di Madrid, non c’è in giro quasi nessuno. In un enorme spiazzo di cemento lavora una decina di operai, che stanno appoggiando tappeti di erba finta. A un lato dello spiazzo ci sono dei capannoni pieni di piastrelle e centri di assistenza per elettrodomestici. Dall’altro l’autostrada. Tutto intorno, campi coltivati. Fra meno di cinque mesi questa calma piatta sarà interrotta dall’arrivo di decine di migliaia di persone. Lo spiazzo ospiterà uno stadio temporaneo da 50mila posti. Tutto intorno si materializzerà una specie di parco tematico chiamato Parco Macondo, lo stesso nome della città immaginaria pensata da Gabriel García Márquez in Cent’anni di solitudine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Questa distesa di asfalto ospiterà uno stadio solo per Shakira

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHAKIRA anuncia que CONSTRUIRÁ UN ESTADIO en ESPAÑA

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, svelato il campo dello stadio di Dallas: ospiterà 9 partiteÈ stato annunciato ufficialmente il campo dello stadio di Dallas, situato ad Arlington in Texas, che ospiterà nove partite durante i Mondiali di...

Conferenza stampa Bowie post Juve Verona: «Segnare in uno stadio così bello è stata una grandissima emozione per me. Frustrati e arrabbiati per questa retrocessione»Dopo la partita della 35ª giornata di Serie A, il giocatore ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato delle sue sensazioni e delle emozioni...