Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. La manifestazione, considerata uno degli eventi musicali più seguiti in Italia, si svolgerà in questa finestra di cinque giorni. La data è stata comunicata ufficialmente e rappresenta l’appuntamento annuale per artisti e pubblico. La sigla di Vasco Rossi, prevista per questa edizione, non è ancora stata annunciata.

Il Festival di Sanremo 2027 ha finalmente una data ufficiale: la nuova edizione della kermesse musicale più attesa della televisione italiana andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. L’annuncio è arrivato direttamente da Stefano De Martino, nuovo direttore artistico e conduttore del Festival, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La Rai ha confermato le date della 77ª edizione del Festival. Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia le date ufficiali. Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato. Stefano De Martino ha scelto un modo semplice ma molto efficace per dare il via alla nuova avventura sanremese: un video pubblicato su Instagram, nel quale sfoglia alcune pagine bianche fino a rivelare le date della prossima edizione del Festival. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

© Superguidatv.it - Quando inizia il Festival di Sanremo 2027? La data ufficiale e la sigla di Vasco Rossi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cantanti in lizza per il Festival di Sanremo 2027

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sfida al Festival 2027: nasce la nuova sigla per Sanremo

Vasco Rossi accende Rimini: con la data zero inizia l’estate e la leggenda continuaAlle 20, il cantante di 74 anni sale sul palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini, dando il via alla data zero del suo tour estivo.

Temi più discussi: Sanremo 2027, quali saranno le date del prossimo Festival?; Dove vedere Sanremo 2026 a Milano; Sanremo cambia il numero dei big in gara nel 2027? Gara ridotta e ritmo più veloce; Sanremo 2027, la svolta di De Martino: una serata per scegliere il rappresentante all’Eurovision.

Cambio in vista per la prossima edizione del Festival di Sanremo: la quarta serata potrebbe diventare la nuova selezione italiana x.com

BOOM SANREMO 2027: ERIC DE MARTINI VERSO L’ARISTON? reddit

Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orariLa 76ª edizione in corso al Teatro Ariston inizierà alle ore 20:40 circa e stasera, con la finale, la chiusura sarà attorno alle 2 di notte. La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura ... tg24.sky.it

Quando inizia Sanremo 2026: le date del FestivalSanremo, 16 febbraio 2026 – È iniziato il countdown per il 76esimo Festival di Sanremo, che anche quest’anno sarà diretto e condotto da Carlo Conti. Una gara di canzoni ma anche uno show, che promette ... quotidiano.net