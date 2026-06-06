Il debito pubblico russo rappresenta il 16,4% del PIL, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, alcuni manager del settore economico parlano di stagnazione nonostante numeri record. Il calo delle entrate petrolifere ha ridotto le risorse statali, influendo sul bilancio nazionale. Le autorità continuano a pubblicare cifre positive, ma la percezione di una situazione economica stagnante persiste tra gli addetti ai lavori.

Perché i manager russi parlano di stagnazione nonostante i dati ufficiali?. Come influisce il calo delle entrate petrolifere sul bilancio dello Stato?. Chi sta segnalando il crollo degli investimenti industriali in Russia?. Quanto peseranno le spese militari extra sulle riserve finanziarie disponibili?.? In Breve Investimenti in calo del 14,3% nel primo trimestre secondo l'amministratore VTB Kostin.. German Gref di Sberbank segnala contrazione degli investimenti da quattro trimestri consecutivi.. Domanda interna di acciaio calata del 30% negli ultimi tre anni per Severstal.. Spese militari potrebbero eccedere il budget 2026 di almeno 24 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Russians are in panic; Ukrainian drones are now striking military and strategic targets in Ural

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