Putin chiude a Zelensky e rilancia Schroeder | Mosca attacca le élite europee

Vladimir Putin ha dichiarato di non voler incontrare direttamente il presidente ucraino, confermando che non ci sono le condizioni per un vertice tra i due. Contestualmente, ha rilanciato la figura di un ex cancelliere tedesco, sostenendo il suo ruolo come mediatore. La posizione di Mosca si focalizza sul rifiuto di un incontro diretto e sulla critica alle élite europee, senza ulteriori dettagli su eventuali alternative o negoziati.

Vladimir Putin respinge la proposta di un incontro diretto con Volodymyr Zelensky e torna a ribadire che non esistono le condizioni per un vertice tra i due leader. Dal Forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo ha liquidato l’iniziativa del capo dello Stato ucraino con parole nette: «Non c’è motivo di incontrarci». Una risposta che conferma la distanza tra le parti proprio mentre l’Europa tenta di rientrare nel negoziato e Washington annuncia nuovi aiuti militari a Kiev. Secondo Putin, un faccia a faccia avrebbe senso soltanto dopo un accordo costruito dalle delegazioni negoziali. Il Cremlino sostiene che un incontro oggi servirebbe soltanto a rallentare l’avanzata russa sul campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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