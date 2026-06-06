Un display luminoso è stato installato all’ingresso di via Alessandro Manzoni, nel centro storico di Brusuglio. L’area pedonale è stata ufficialmente attivata e gli automobilisti sono stati informati tramite cartelli e segnali stradali. La modifica prevede la limitazione del traffico veicolare e l’installazione di barriere per delimitare lo spazio. Nessun cambiamento è ancora stato annunciato per i residenti o le attività commerciali della zona.

Il display luminoso all’ingresso di via Alessandro Manzoni, nel centro storico di Brusuglio, è già stato acceso più volte in questi primi giorni di giugno per le cosiddette "prove tecniche" del software, che gestirà le telecamere e la trasmissione dei video alla centrale operativa della Polizia locale di Cormano. Così come le procedure, per la raccolta delle istanze dei residenti e dei frontisti appunto di via Manzoni e di via Promessi Sposi, stanno per completarsi sempre al Comando dei vigili di via dei Giovi; in poche parole, l’ "Area pedonale urbana" di Brusuglio, che è più di una Ztl visto che sarà attiva 24 ore su 24, sta per diventare una realtà concreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prove tecniche: l’area pedonale diventa realtà

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