Primavera in Valdera - Santo Pietro Trek

Da pisatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato il calendario di escursioni e passeggiate organizzato dall’Ufficio Turistico di Pontedera e Valdera. Le attività prevedono visite a borghi storici, percorsi sui sentieri panoramici e osservazioni di paesaggi naturali. Le escursioni si svolgono durante la primavera e puntano a far conoscere le caratteristiche più autentiche del territorio. Sono previste diverse tappe che includono anche curiosità naturalistiche e punti di interesse paesaggistici. Le iniziative sono aperte a partecipanti di tutte le età.

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Prende il via il nuovo calendario di escursioni e passeggiate organizzato dall’Ufficio Turistico di Pontedera e Valdera per la scoperta dei luoghi più autentici del territorio: borghi storici, sentieri panoramici, paesaggi mozzafiato e numerose curiosità naturalistiche. Un’occasione per vivere la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Si parla di: Primavera in Valdera - Santo Pietro Trek; Primavera in Valdera: parte il calendario alla scoperta del territorio.

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