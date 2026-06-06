Primavera in Valdera - Santo Pietro Trek
È iniziato il calendario di escursioni e passeggiate organizzato dall’Ufficio Turistico di Pontedera e Valdera. Le attività prevedono visite a borghi storici, percorsi sui sentieri panoramici e osservazioni di paesaggi naturali. Le escursioni si svolgono durante la primavera e puntano a far conoscere le caratteristiche più autentiche del territorio. Sono previste diverse tappe che includono anche curiosità naturalistiche e punti di interesse paesaggistici. Le iniziative sono aperte a partecipanti di tutte le età.
Prende il via il nuovo calendario di escursioni e passeggiate organizzato dall’Ufficio Turistico di Pontedera e Valdera per la scoperta dei luoghi più autentici del territorio: borghi storici, sentieri panoramici, paesaggi mozzafiato e numerose curiosità naturalistiche. Un’occasione per vivere la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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