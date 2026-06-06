A Ponte in Valtellina si svolge la prima parata cosplay dedicata a Star Wars. L'evento si tiene nel pomeriggio e coinvolge appassionati di costumi e personaggi del franchise. La manifestazione si svolge in un contesto pubblico e prevede la partecipazione di numerosi cosplayer che interpretano protagonisti e antagonisti della saga. La giornata è organizzata per celebrare l’universo di Star Wars attraverso l’esposizione di costumi e l’interpretazione di scene iconiche.

Sì, è proprio il caso di dirlo: "La Galassia colpisce ancora". È questo il titolo del pomeriggio speciale – anzi, stellare – di quest’oggi a Ponte in Valtellina, dove avrà luogo la prima Parata Cosplay dedicata a Star Wars. "L’iniziativa – come spiegano dall’amministrazione comunale – nasce dalla passione della Star Wars Family, un gruppo che ha scoperto il mondo del cosplay accompagnando i più giovani alle fiere del fumetto e che, negli anni, ha iniziato a realizzare con le proprie mani costumi e accessori ispirati alla celebre saga". E così, dopo il "Pomeriggio stellare" dell’aprile 2025, ora avrà luogo una vera e propria parata, con le più belle maschere e le immancabili spade laser. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima parata Cosplay dedicata a Star Wars. Un pomeriggio stellare

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Fans of the Force Costume Cavalcade | Disneyland After Dark: Star Wars Nite 2026 4K

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