Preparatevi sarà l' anno della vela

Nel 2024, la vela ha subito una trasformazione rapida e radicale. Le immagini classiche di maglioni a righe e yacht con equipaggi in divisa sono ormai superate. La scena si sta spostando verso nuove pratiche e stili di imbarco, distanziandosi dai luoghi e dai modi tradizionali. Le imbarcazioni moderne si distinguono per design innovativi e utilizzo di tecnologie avanzate. La vela, quindi, si apre a un nuovo modo di essere e di vivere il mare.

In pochissimo tempo la vela è cambiata. Se pensate ai maglioni a righe bianche e blu, ai circoli esclusivi sul lungomare oppure agli yacht ormeggiati con l’equipaggio in divisa a bordo, siete fuori strada. Sì, perché oggi il mondo della vela è fatto di barche che volano sull’acqua a 100 chilometri orari, di un’estetica che riesce a tenere insieme i tagli sportivi e i materiali tecnici con una nuova idea di lusso, per niente quiet. Un cambiamento che, se letto in controluce, racconta come sta cambiando l’immagine del lusso contemporaneo, influenzata a sua volta dai modelli di business che hanno sostenuto la sfida del mare: iniziando con gli imperi, passando per i miliardari e il jet set, e arrivando fino a oggi, dove l’accelerazione tecnologica e finanziaria usa il mare come il più grande laboratorio che il Pianeta mette a disposizione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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