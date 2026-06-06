Sono stati annunciati i 17 libri finalisti della 73esima edizione del Premio Pozzale-Luigi Russo. La selezione include opere di diversi autori, scelte tra numerosi titoli partecipanti. La fase finale si svolgerà con la valutazione della giuria, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta. L'evento rappresenta un momento chiave nel panorama letterario, attirando l'attenzione di addetti ai lavori e lettori. La premiazione è prevista per una data ancora da definire.

EMPOLI Inizia la fase più importante della 73esima edizione del Premio Letterario Pozzale-Luigi Russo. In attesa della cerimonia conclusiva che, come ormai da tradizione, si terrà nei mesi invernali, la Giuria e il Comitato Organizzatore hanno individuato la rosa delle opere che concorreranno all’assegnazione del riconoscimento. Sono 17 i titoli selezionati per l’edizione 2026: un percorso di lettura che attraversa narrativa e saggistica, raccontando il nostro tempo attraverso voci, temi e linguaggi differenti. Nei prossimi mesi i giurati saranno impegnati nell’approfondimento delle opere candidate per arrivare alla scelta delle tre opere vincitrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Pozzale-Luigi Russo, i 17 libri: "Una selezione di grande interesse"

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Premio Pozzale Luigi Russo e Natale empolese: tante iniziative in corso in città

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