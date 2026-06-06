Flavio Cobolli e Alexander Zverev si sono affrontati in quattro occasioni prima della finale del Roland Garros 2026. Cobolli ha subito quattro sconfitte contro Zverev nelle sfide precedenti.

Sono quattro i precedenti tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev entrando nella finale del Roland Garros 2026. Tutti si sono giocati, fondamentalmente, nel corso del periodo che va dall’edizione passata dello Slam francese fino ad oggi. Uno storico (molto) recente, dunque, che andiamo qui a sviscerare. La prima volta si ebbe nell’edizione 2025 dello Slam rosso, a livello di terzo turno. Cobolli giocò per la prima volta sul Court Philippe Chatrier, ma quel giorno Zverev fu davvero forte e l’italiano riuscì a stargli vicino solo nel secondo set: 6-2 7-6(4) 6-1 il punteggio finale. Il tedesco uscì poi ai quarti contro Djokovic, giocando una partita tatticamente ben al di là del rivedibile. Poche settimane dopo i due si ritrovarono sull’erba di Halle (ATP 500), in Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Precedenti sfavorevoli per Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Ma c’è un fresco buon ricordo

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