Pratosardo | imprese contestano il CIP e chiedono bilanci chiari

Le imprese di Pratosardo contestano il CIP e chiedono la pubblicazione dei bilanci dello ZIR, finora non resi disponibili. Le aziende denunciano la mancanza di dati chiari e trasparenti sui bilanci, mentre le istituzioni sembrano ignorare le richieste del Comune di Nuoro. La questione riguarda anche la priorità data alle esigenze locali rispetto alle decisioni prese a livello superiore. I bilanci non pubblicati alimentano dubbi sulla reale situazione finanziaria dell’area.

Perché le istituzioni stanno ignorando la priorità del Comune di Nuoro?. Quali dati reali si nascondono nei bilanci dello ZIR non pubblicati?. Come influirà il cambio di gestione sull'accesso ai fondi europei?. Chi risponderà del deterioramento infrastrutturale durato diciotto anni?.? In Breve Possibile deroga alla Legge Regionale numero 10 del 2008 per escludere il Comune di Nuoro.. Rischio perdita accesso a fondi europei per mancata gestione comunale dell'area industriale.. Criticità ambientali e infrastrutturali persistenti da circa diciotto anni di commissariamento.. Richiesta pubblicazione bilanci ZIR e parere giuridico sulla delibera del Consiglio Comunale 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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