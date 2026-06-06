Potenza | donato un raro manoscritto botanico alla Biblioteca

Notizia in breve

È stato donato alla Biblioteca un raro manoscritto botanico risalente al passato. L’opera, scritto da un medico e botanico lucano, unisce chirurgia e botanica. La documentazione potrebbe contribuire allo studio della flora locale e alla storia scientifica della regione. La presenza del manoscritto arricchisce il patrimonio culturale e può fornire informazioni utili per progetti di verde urbano. L’oggetto si inserisce tra i documenti più antichi di questo settore conservati nella zona.