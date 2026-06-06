Potenza | donato un raro manoscritto botanico alla Biblioteca
È stato donato alla Biblioteca un raro manoscritto botanico risalente al passato. L’opera, scritto da un medico e botanico lucano, unisce chirurgia e botanica. La documentazione potrebbe contribuire allo studio della flora locale e alla storia scientifica della regione. La presenza del manoscritto arricchisce il patrimonio culturale e può fornire informazioni utili per progetti di verde urbano. L’oggetto si inserisce tra i documenti più antichi di questo settore conservati nella zona.
Chi era l'uomo che unì la chirurgia alla botanica lucana?. Come può un antico manoscritto influenzare il verde urbano di Potenza?. Cosa contiene l'Herbarium Gavioli esposto nella mostra tematica?. Quali benefici garantisce il nuovo giardino pensile alla comunità locale?.? In Breve Conferenza e mostra tematica previste per sabato 6 giugno 2026 a Potenza. Relatori Catalani, Traettino, Rosati, Di Geronimo, Sassano e Petrone parteciperanno all'evento. Giardino pensile ospita oltre 400 piante con vista sul quartiere S. Maria. L'orto botanico didattico nasce dallo studio scientifico dell'Herbarium Gavioli. Il Polo Bibliotecario di Potenza celebra la memoria di Orazio Gavioli con una conferenza e la donazione di un manoscritto storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Un antico manoscritto cifrato conservato nella biblioteca Vaticana è stato finalmente decifrato grazie all’intelligenza artificialeUn manoscritto cifrato, noto come il cifrario Borg, conservato nella biblioteca Vaticana, è stato finalmente decifrato grazie all’uso...
La Biblioteca di comunità sarà intitolata a Donato Metallo, il “politico gentile"La Biblioteca di comunità di Racale sarà intitolata a Donato Metallo, noto come il “politico gentile”.