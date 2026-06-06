Porto Sant’Elpidio palazzina crolla per fuga di gas | un morto tre feriti Si cerca anziana dispersa

A Porto Sant’Elpidio, una palazzina di due piani è crollata a causa di un’esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas. L’incidente ha provocato un morto e tre feriti. Le operazioni di soccorso sono in corso e si stanno concentrando sulle ricerche di un’anziana dispersa. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per individuare e mettere in sicurezza la zona.

A Porto Sant’Elpidio (Fermo) proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un’anziana che risulta dispersa a seguito del crollo avvenuto in una palazzina di due piani, dopo un’esplosione probabilmente di una bombola di gas. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Uno dei feriti è un giovane, recuperato vivo tra le macerie, mentre gli altri due sono i suoi genitori: uno è stato trasportato all’ospedale Murri di Fermo mentre l’altro si trova al Torrette di Ancona. Ragazzo estratto vivo dalle macerie. Nello stabile crollato risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l’uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell’altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. 🔗 Leggi su Open.online

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Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

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